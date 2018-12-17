«دبي لتنمية الاستثمار» تروّج في إسبانيا مزايا دبي الاستراتيجية

المصدر: دبي- البيان

عقدت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بالتعاون مع شركة سيندا الدولية ندوة مع أبرز الشركات والمستثمرين الإسبان، وذلك في «سيركولو إكويستريه» في برشلونة الإسبانية. وتأتي الخطوة في إطار جهود المؤسسة لترويج المزايا الاستراتيجية للاستثمار في دبي كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة وكبوابة للتوسّع في الأسواق الإقليمية وكمركز عالمي للأعمال، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية المؤثرة في التنمية. ونظراً للاهتمام الذي تشهده إمارة دبي من المستثمرين الإسبان في قطاعي السياحة والتجزئة، تسعى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار من خلال هذه الزيارة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والمعدات، خاصةً بعد أن شهدت أيضاً اهتماماً كبيراً من قبلهم.

وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: نواصل توسيع نطاق بعثاتنا التجارية لتشمل العديد من البلدان، حيث تأتي زيارتنا إلى إسبانيا في إطار التزامنا المستمر بالترويج لسوق الاستثمار المزدهر في دبي. ويبدي المستثمرون الإسبان اهتماماً قوياً بالاستثمار في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والمعدات، ونحن حريصون على تعزيز علاقاتنا الإيجابية مع أبرز المستثمرين الإسبان وفتح أسواق جديدة لهم بما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأتاح اجتماعنا الأخير مع أبرز قادة الأعمال ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال في إسبانيا، آفاقاً جديدة لزيادة الاستثمارات الإسبانية في القطاعات الرئيسية في دبي.

وأشاد محمد عبدالله الشامسي، قنصل عام الدولة في برشلونة، خلال كلمته بالندوة، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية مع المملكة الإسبانية على كافة الصعد، ولا سيما على المستوى الاقتصادي من خلال معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الميزان التجاري والاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أنه «ما زال هناك متسع كبير لرفع مستوى التعاون وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى الدولة وخاصة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، المياه والفضاء». وقد أكد على أهمية هذا النوع من الندوات الترويجية لتعريف مجتمع الأعمال الإسباني بالمقومات والإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبوابة إلى العديد من الأسواق العالمية.

وقال خالد راعي البوم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن تنظيم هذه الاجتماعات جاءت في أعقاب اتفاقية الشراكة بين المؤسسة وشركة «سيندا انترناشيونال» للاستشارات التجارية التي تقدم خدماتها للمستثمرين الإسبان الراغبين في القيام بمهام تجارية وتوسيع شبكات أعمالهم في دبي. وخلال الاجتماعات، قامت نتاليا دي أولانو الرئيس التنفيذي لـ«سيندا انترناشيونال» بعرض تجاربها الناجحة كمستثمرة في دبي منذ 18 عاماً والخدمات التي تقدمها للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق المنطقة عن طريق دبي.

وعقد الوفد عدداً من الاجتماعات الفردية مع رؤساء وممثلي والشركات في إسبانيا ركزت على سبل الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الإنشاءات والعقارات والطيران والقطاع البحري والتعليم والاستشارات القانونية وصناعة الأغذية والتكنولوجيا.

وتشير أحدث بيانات «مرصد دبي للاستثمار» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى وصول حجم تدفقات الاستثمارات الإسبانية إلى دبي بنحو 800 مليون دولار خلال العام الجاري، ما يضع إسبانيا بين أفضل 3 دول مستثمرة من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في الإمارة. ويركز المستثمرون الإسبان على القطاع السياحي، حيث وصلت استثماراتهم في هذا المجال إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى اهتمامهم المتزايد بقطاع التجزئة. وتعتبر إسبانيا حالياً من بين أفضل 10 دول مستثمرة في 2018 من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.