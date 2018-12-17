5.69 مليارات درهم إيرادات «تعاونية الاتحاد» للخطة الخمسية 2022-2018

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

كشف ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد الاستهلاكية عن توقعات الإيرادات الإجمالية حسب الخطة الخمسية 2018 -2022، حيث تصل إلى 5.69 مليارات درهم بزيادة تقدر بـ 2.59 مليار، وبنسبة نمو قدرها 84% عن إيرادات الخطة المنتهية في العام 2017، والتي بلغت 3.1 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الزيادة ستتحقق من خلال مشاريع ومبادرات مختلفة تستهدف رفع كفاءة الفروع القائمة وإنشاء فروع جديدة وتعزيز التسوق الإلكتروني.

وأكد الشامسي في تصريحات خاصة لـ«البيان» «إن النمو المتوقع للإيرادات الإجمالية يعكس استمرار الأداء الإيجابي لتعاونية الاتحاد رغم الظروف الاقتصادية القائمة، ما يدل على قوة تعاونية الاتحاد وسوق دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام».

وأضاف: نؤمن بالمستقبل وبإنشاء كيان اقتصادي وطني مستدام وفق ركائز اقتصادية ثابتة ومدروسة للإسهام في بناء بيئة اقتصادية مستدامة في الدولة مع تحقيق أعلى مستويات الفائدة للمساهمين والمستهلكين من خلال الفروع القائمة والمستقبلية. وشدد على الحرص على مواكبة الجديد في عالم تجارة التجزئة من خلال توفير مختلف قنوات التسوق لراحة وسعادة المستهلكين، ومنها التسوق الإلكتروني، خدمة مرافقة الزبون، وخدمة التوصيل وغيرها.

وأفاد بأن تعاونية الاتحاد تتطلع حالياً للتوسع والانتشار عبر فرص يتم بحثها خارج إمارة دبي، كما تعمل على الاستثمار في المزيد من المبادرات والخدمات الذكية التي ستعزز النمو في قطاع البيع بالتجزئة للإسهام في دعم مسيرة التنمية المستقبلية المستدامة في مدينة دبي والإمارات.

وكشف رئيس مجلس الإدارة أن استثمارات أصول تعاونية الاتحاد حتى نهاية 2017 بلغت 2 مليار درهم، ومن المتوقع نموها لتصل إلى 1.93 مليار درهم وبنسبة نمو 97% بنهاية العام 2022، حيث ستصبح القيمة الإجمالية للأصول 3.93 مليارات درهم تقريباً بالمقارنة مع العام 2017. وتضم تعاونية الاتحاد 17 موقعاً تنتشر بكل أنحاء إمارة دبي، آخرها «كووب» ذا بوينت - نخلة جميرا.

زيادة المساحات الإجمالية

وقال الشامسي: إنه من المتوقع أن تنمو المساحات التابعة لتعاونية الاتحاد خلال الخطة الخمسية 2018-2022 من 2.36 مليون قدم مربعة لتصل إلى 6.26 ملايين قدم مربعة بنسبة زيادة 264%، ما يعزز فرصنا في التطور والنمو وتعزيز خدماتنا للمساهمين والمستهلكين عموماً بأفضل صورة ممكنة، وبما يعكس تجربة تسوق جديدة وفريدة، وأوضح أن النمو خلال الخطة الخمسية يفوق بثلاثة أضعاف تقريباً نمو تعاونية الاتحاد خلال الـ35 عاماً السابقة، وهو ما يبرهن على الجهود الضخمة والعمل الدؤوب الذي تقوم به تعاونية الاتحاد لبناء كيان اقتصادي سريع النمو والتطور، بما يواكب تحديات السوق.

وقال: إن تعاونية الاتحاد بدأت نشاطها بفرع السطوة على مساحة 3670 قدماً مربعة مستأجرة في حين وصل العدد الحالي إلى 15 فرعاً بجانب مركزين تجاريين- الاتحاد مول والبرشاء مول و16 مشروعاً مستقبلياً مختلفاً وبنسب إنجاز متفاوتة لغاية نهاية الخطة الخمسية، ما يجعلها واحدة من أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط.