سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين جديدتين

المصدر: دبي- أشرف رفيق

فازت سوق دبي الحرة بجائزتي أفضل سوق للتسوق في العالم، وأفضل سوق للتسوق في الشرق الأوسط. جاء الفوز المزدوج خلال حفل توزيع جوائز جلوبال ترافلر، الذي أقيم مؤخراً في فندق بيننسيولا في لوس أنجليس، كاليفورنيا.

وجاء فوز سوق دبي الحرة بهاتين الجائزتين للعام الثاني عشر على التوالي بناء على استطلاع بين قراء مجلة جلوبال ترفلر الشهرية العالمية. وحصلت سوق دبي الحرة على المركز الأول في الاستفتاء، الذي يجري بين المسافرين والسائحين، الذين يستخدمون الدرجات الأولى ورجال الأعمال، ومن يسافرون من أجل الترفيه.

وقال كولم مكلوغلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سوق دبي الحرة، الذي أهدى الجوائز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: إنه شرف كبير للسوق أن يُعترف بكفاءتها ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم. وأضاف أن التتويج جاء استناداً إلى رأي المسافرين وهو وسيلة مهمة لقياس تقييم عملاء السوق الحرة في دبي. وأعرب عن التزام السوق الحرة في دبي بتوفير سلع متنوعة للمسافرين وأفضل تجربة تسوق على الإطلاق أيضاً.