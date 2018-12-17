مجموعة جميرا تفتتح أول منتجع فاخر «صديق للبيئة» في جزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مجموعة جميرا افتتاح منتجع جميرا في جزيرة السعديات، كأول منتجع فاخر «صديق للبيئة»، بجزيرة السعديات. وقالت ليندا غريفين، المدير العام لمنتجع جميرا في جزيرة السعديات: يُشكل المنتجع وجهة مميزة، حيث يقع بجوار واحد من أجمل الشواطئ في الخليج العربي، والذي ينعكس على التصميم المميز لكافة مرافق الفندق.

ويتبنى منتجع جميرا في جزيرة السعديات العديد من الممارسات البيئية التي تتخطى المحافظة على «محمية الكثبان الرملية» المحيطة به، بما فيها الاستغناء عن قوارير المياه البلاستيكية وتزويد الضيوف بقوارير خاصة يمكن إعادة استخدامها وتعبئتها في محطات المياه المنتشرة في أنحاء المنتجع، كما قام المنتجع باستبدال القش البلاستيكي بالقش المصنع من المواد التي يعاد تدويرها.

وأضافت غريفين، «إن التزامنا بحماية الحياة البحرية والكثبان الرملية حول هذا المنتجع، يتجسد في سعينا المستمر للحد من تأثير ضيوفنا على الحياة البيئية من خلال تزويدهم بحلول صديقة للبيئة والعمل مع شركاء ملتزمين باتباع الممارسات الصديقة للبيئة».

وقال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: فخورون بقدوم جميرا إلى جزيرة السعديات وافتتاح فندقنا الفاخر الثاني في أبوظبي.