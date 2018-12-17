«تنظيم الاتصالات» تقيم ورشة عن إجراءات تقديم ملفات الشبكات الساتلية

المصدر: دبي - البيان

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة خاصة بالتعريف بالمتطلبات التنظيمية والإجراءات المتبعة في ما يخص تقديم ملفات الشبكات الساتلية الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية للفضاء، بالتعاون مع ممثلين من شركة الياه للاتصالات الفضائية وشركة الثريا للاتصالات، وذلك في مقر الهيئة في دبي.

شارك في أعمال هذه الورشة أكثر من 20 مشاركاً، مثلوا كلاً من مؤسسة محمد بن راشد للفضاء، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، جامعة خليفة، جامعة نيويورك ــ أبوظبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات.

وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة: تأتي الورشة في سياق الجهود المنسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021، والهادفة إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية لتطوير برامجها التعليمية بما يلبي متطلبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تخريج كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المرحلة المقبلة والتي تتضمن تطبيق الجيل الخامس والاندماج في الثورة الصناعية الرابعة، ما يساعد على تمكين الإمارات من تحقيق مستهدفاتها على صعيد التنافسية العالمية لا سيما هدفها المعلن في بلوغ المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية.