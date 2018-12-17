جمارك دبي تشارك بمؤتمر جمعية إدارة الابتكار الاحترافي في اليابان

المصدر: دبي- البيان

شاركت جمارك دبي ممثلة بإدارة الابتكار في الخدمات بمؤتمر الجمعية العالمية لإدارة الابتكار الاحترافي بمدينة فكوكا اليابانية، والتي يطلق عليها «عاصمة الابتكار في اليابان».

وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع رؤية الدائرة المتمثلة بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، كما تؤكد ما تمثله جمارك دبي من تميز في مجال الابتكار والبحث العلمي ضمن نطاق العمل الجمركي.

وضم المؤتمر مجموعة كبيرة من الباحثين والمحترفين والخبراء في مجال الابتكار من مختلف القطاعات من أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم.

واستعرض حسام جمعة مدير إدارة الابتكار في الخدمات خلال المؤتمر البحث العلمي المقدم بعنوان: «الابتكار التوجيهي من خلال الاستفادة من قوة رأس المال البشري والمعرفة»، والذي تم قبوله ضمن 160 بحثاً علمياً، حيث أشار إلى محاور ونتائج البحث إضافة إلى التأثير في رفع مستوى الابتكار في المؤسسات الحكومية.

وتناولت ورقة البحث تفاصيل حول الأساليب العلمية والاستقصائية المستخدمة لتحليل واستكشاف العلاقات المختلفة بين ثلاث محاور أساسية، هي: (المعرفة، والبحث والتطوير، والابتكار)، والتي تسهم في رفع النمو الاقتصادي والريادة من منظور شامل، ولتحقيق ذلك تم إجراء استبيان على عينة مكونة من 129 من قادة ومديري الابتكار على مستوى حكومة دبي، وكشفت نتائج هذه الدراسة أن هناك علاقة طردية قوية بين إنتاج المعرفة والابتكار، إضافة إلى وجود دلائل إحصائية تشير إلى العلاقة الوثيقة بين نضوج الابتكار لدى الدائرة واكتساب المزايا التنافسية، كما أدت النتائج إلى تقديم توصيات عدة تتمثل بالأهمية الاستراتيجية للتركيز على رأس المال البشري لرفع النمو الاقتصادي والريادة.