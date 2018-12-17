التقنيات الإحلالية تهدد شركات المنطقة بفقدان 442 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير جديد أعدته شركة أكسنتشر أن شركات الشرق الأوسط تواجه تحديات فرضها التغيير الإحلالي الذي يُعَرِّضُ أكثرَ من 400 مليار دولار من قيمة المشاريع للخطر بسبب المنافسين الذين استطاعوا تعزيز قدراتهم الابتكارية والاستفادة بشكل فعلي من الفرص الاقتصادية الجديدة.

ويستند التقرير الذي حمل عنوان «مؤشر أكسنتشر لنضج الابتكار 2018 - الشرق الأوسط» إلى دراسة تحليلية شملت 200 من أكبر الشركات من حيث الإيرادات ضمن 18 قطاعاً، واستطلاع شمل 150 مسؤولاً تنفيذياً من 11 قطاعاً في الإمارات والسعودية.

وبحسب النتائج الرئيسة، توقع حوالي 60% من المسؤولين التنفيذيين أن تشهد قطاعات عملهم تغيراً إحلالياً كبيراً في السنوات الثلاث القادمة، بينما قال 45% من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط إنهم يشعرون بتأثير الإحلال اليوم، في حين أعرب %44 عن أنهم معرّضون بشدة للتغير الإحلالي في المستقبل. وأفادت الدراسة بأن أكثر الشركات عرضةً للتغير الإحلالي اليوم هي تلك العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات الصناعية، والبنية التحتية، وتجارة التجزئة، في حين من المرجح أن تتأثر الشركات العاملة في قطاعات السفر، وصناعة السيارات، والرعاية الصحية بشكل كبير في السنوات المقبلة.

ووفقاً لتقديرات «أكسنتشر»، فإن ما مجموعه 442 مليار دولار معرضة للخطر بسبب التغيير الإحلالي الذي تتعرض له شركات الشرق الأوسط نظراً لقدراتها المحدودة في مجال الابتكار. ويشير التقرير إلى أنه رغم زيادة كثير من الشركات إنفاقها على الابتكار في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاستثمارات لم تؤدِ بالضرورة إلى تحقيق نمو أعلى من المعدل، إذ انخفض عائد الإنفاق على الابتكار على مستوى العالم بنسبة %27 على مدى السنوات الخمس الماضية.

لكن أظهرت مجموعة صغيرة من أعضاء القطاعات واقتصادات الشرق الأوسط (أي 6 % من العيّنة)، أنه حتى الشركات الكبرى يمكنها الابتكار والاستفادة من القيمة غير المستغلة، والمنافسة مع الشركات الإحلالية، وأن تصبح هي نفسها شركات إحلالية، حيث تقوم هذه الشركات بإعادة ابتكار أعمالها الأساسية تزامناً مع جهودها لبناء أعمال مستقبلية. لذا فإن تلك الشركات المبتكِرة (أبطال الابتكار) تستخدم المنصات الرقمية، وتحليلات البيانات الضخمة، وغيرها من التقنيات بهدف الاستفادة من القيمة غير المستغلة عبر استثمار الفرص الجديدة في السوق والتوسع في الابتكارات.

وقال خافيير أنجلادا، المدير التنفيذي لأكسنتشر الرقمية في الشرق الأوسط والذي أسهم بإعداد التقرير: «مع وجود أكثر من 400 مليار دولار من قيمة المشاريع المعرضة للخطر إلى جانب الفرص غير المستغلة في السوق، يتعين على قادة القطاعات أن يغيروا نظرتهم إلى الابتكار».