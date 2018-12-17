«منازل» العقارية توقّع اتفاقاً مع أوربيتال للتعليم

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة منازل العقارية «منازل»، أمس، اتفاقاً مع شركة أوربيتال، إحدى شركات التعليم البريطانية، حيث ستقوم أوربيتال بتأجير مدرستين في مجمعي «الريف 1» و«الريف 2»، وستتولى إدارتهما لمدة 25 عاماً.

ومن المقرر افتتاح المدرسة التي تقع في مجمع «الريف 1» عام 2020 وستستوعب 2,500 طالب من السنوات الأولى وحتى الصف الثالث عشر. أما المدرسة بمجمع «الريف 2»، فمن المقرر افتتاحها عام 2021 لاستقبال نحو 1,100 طالب من السنوات الأولى وحتى الصف السادس. وستدرّس المدرستان المنهج البريطاني. كانت شركة منازل أطلقت مشروع «الريف 2» في عام 2014، وذلك بعد نجاحها في إطلاق مشروع «الريف 1» في عام 2006، والذي أصبح يضم حالياً 17 ألف مقيم.

ويضم مشروع «الريف 2» 860 فيلا دوبلكس تقع في منطقة السمحة التي تمثل مجمعاً مركزياً يضم المنشآت المجتمعية، مثل المدارس ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي والعيادات والمنتزهات العامة. فقد بدأ تسليم المشروع في النصف الثاني من عام 2018 ومن المتوقع تسليمه بالكامل بنهاية عام 2019.

وقال يعقوب الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة منازل: «نواصل العمل على تعزيز وتنويع مصادر إيراداتنا المستمرة، ونتطلع إلى الإفصاح عن المزيد من التقدم في الوقت المناسب».