241 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 241 مليون درهم، حيث تم تسجيل 91 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 51 مليون درهم و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 102 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم. وتصدرت ند حصة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 4 ملايين.

وسجلت الرهونات 88 مليون درهم، منها 16 رهن أراض بقيمة 61 مليون درهم، و25 رهن فلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم، أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 19 مليون درهم ورهن بمنطقة جبل علي بقيمة 12 مليون درهم.