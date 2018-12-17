استكمال الشراكة بين "الياه سات" و"هيوز" لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

المصدر: وام

أعلنت "الياه للاتصالات الفضائية" "الياه سات" - الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" - اليوم، عن استكمال اتفاقية تدشين مشروع مشترك مع شركة "هيوز نتورك سيستمز" "هيوز" التابعة لمجموعة "إيكو ستار كوروبوريشن" - المدرجة في بورصة "ناسداك" بالرمز "SATS" -.

ويهدف هذا المشروع المشترك الى توفير خدمات الإنترنت الفضائي ذي النطاق العريض بشكل تجاري في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا.

وكان الإعلان رسميا عن هذه الاتفاقية جرى في سبتمبر 2018 خلال الأسبوع العالمي لأعمال الاتصالات الفضائية في باريس بشرط الحصول على الموافقات التشغيلية اللازمة التي تم الحصول عليها مؤخرا.

وأقيمت مراسم تدشين المشروع المشترك بمقر شركة "مبادلة" في أبوظبي بحضور خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "مبادلة" وتشارلي إيرغن رئيس مجلس إدارة شركتي "هيوز" وشركتها الأم "إيكوستار" ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات" وراميش راماسوامي نائب الرئيس والمدير العام لوحدة الأعمال الدولية في "هيوز".

وتجمع الاتفاقية بين مكانة "الياه سات" الفريدة كمزود رائد لخدمات الاتصالات الفضائية ذات النطاق العريض في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا مع خبرة "هيوز" الشركة العالمية الرائدة في توفير خدمات وشبكات الإنترنت الفضائي.

وتتيح هذه الشراكة توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للمجتمعات في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية للاتصالات وذلك من خلال القمرين الصناعيين "الياه 2" و"الياه 3" والاستفادة من نظم "هيوز" المصممة لدعم الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية.. وبموجب الاتفاقية سيتم توفير خدمة الإنترنت الفضائي "ياه كليك بدعم من هيوز" بأثر مباشر.

ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة المشروع المشترك ثلاثة أعضاء من شركة "الياه سات" إلى جانب عضوين من شركة "هيوز" وسيشغل مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات" منصب رئيس مجلس الإدارة، كما سيشغل برادمان كول الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "هيوز" منصب عضو مجلس الإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات" انه من خلال إنجاز هذا المشروع المشترك مع شركة "هيوز" نوظف الإمكانات الرقمية المتاحة في الأسواق المستهدفة لتمكين المجتمعات والشركات والمشاريع الحكومية في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية للاتصالات من الإستفادة من خدمات الإنترنت الفضائي من "الياه سات".. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة للارتقاء بإمكاناتنا من خلال الجمع بين القيادة المتميزة والخبرات العالمية وإمكانات المجتمعات التي نخدمها من خلال توفير خدمات رائدة.

من جانبه، قال برادمان كول الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "هيوز" ان تدشين المشروع المشترك مع الياه سات يسهم في تعزيز جهود شركة هيوز في سد الفجوة الرقمية عالميا من خلال ربط المجتمعات غير المخدومة بشبكات الاتصالات بالعالم.

وأضاف: "إننا سعداء بالتعاون مع الياه سات الذين تربطنا معهم شراكة طويلة المدى في خدمة هذه الأسواق المهمة".

وتركز هذه الشراكة على توفير خدمات الإنترنت مباشرة إلى المنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المراكز المجتمعية والمدارس المنضوية تحت إطار البرامج الحكومية المحلية في المناطق المستهدفة.. وبالتوازي مع ذلك ستطرح الشركة أيضا حلول "نقط الاتصال المجتمعية" لتسهيل وصول خدمات الإنترنت إلى عدد أكبر من المستخدمين عبر مناطق تغطية "الياه سات" التي تغطي حاليا أكثر من مليار نسمة، بالإضافة إلى توفير حلول نقل الحركة الهاتفية وحركة البيانات لمزودي خدمات الاتصالات الخلوية عبر نطاق الترددات "Ka".