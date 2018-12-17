العرب يدخلون الاقتصاد الرقمي عبر بوابة الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انطلقت أمس من دولة الإمارات الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، بهدف تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية، من خلال الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال الإقتصاد الرقمي، وذلك خلال انعقاد النسخة الأولى من مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويستهدف المؤتمر إنشاء وتأسيس اقتصاد رقمي تعاوني يمكنه أن يساعد المجتمعات العربية على مواجهة التحديات، ويستعرض المؤتمر الذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مدار يومين، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وخطط التحول الرقمي، ومدن المستقبل، والشفافية المالية، والابتكار في تكنولوجيا الرعاية الصحية، والابتكار في المركبات، والبيانات الكبيرة، والواقع الافتراضي و«البلوك تشين»، والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الإمارات لديها الريادة في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم العربي من خلال بنية تحتية وتشريعية حديثة ومتطورة، مضيفاً أن إطلاق الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي خطوة جيدة ونقلة نوعية وستخدم الشعوب العربية واقتصاداتها.

وقال الدكتور هاشم دنانة رئيس الفريق البحثي لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي، إن الاستراتيجية التي جرى إطلاقها أمس في أبوظبي، ستضيف في حال تطبيقها نحو 333 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العربي، مع توقعات بتضاعف الناتج العربي المحلي للدول العربية إلى 4.6 تريليونات دولار بحلول 2028، مقابل 2.5 تريليون دولار حالياً.

ويبلغ حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في تطوير المنظومة الاقتصادية العربية 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة.

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