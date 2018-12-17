مصرف الإمارات للتنمية يدعو البنوك لتفعيل الخصم المباشر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

طلب مصرف الإمارات للتنمية في تعميم أرسله أمس للمصرف المركزي أصحاب الاختصاص بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتعميم على كافة المصارف والبنوك العاملة في الدولة بثلاث نقاط أساسية تتعلق بنظام الخصم المباشر لعملاء البنوك والمصارف والشركات المالية.

ودعا المصرف إلى ضرورة حجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها عند نزول الراتب لحين تحويله للبنك المعني، وضرورة تحديث بيانات الخصم المباشر والأقساط المحصلة ضمن التحديث اليومي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توفر رصيد كافٍ، بالإضافة إلى عدم قبول عملية تحويل الراتب من بنك إلى آخر إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد.

ويسهم تطبيق النظام في تقليص عدد حالات تعثر المقترضين مما يساهم في تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة.