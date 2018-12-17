بدء حظر تداولات المطّلعين في الأسواق اليوم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تبدأ اليوم عملية حظر تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك التزاماً بالأنظمة المطبقة بهذا الخصوص.وطالب سوقا أبوظبي ودبي الماليان الشركات المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع، والتي من المقرر أن تبدأ مطلع شهر يناير 2019.

ومن جانبه، حدد سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مطالب على الشركات المدرجة الالتزام بها، وذلك مع قرب موسم انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية، وتتضمن المطالب تزويد السوق بدعوة ونتائج اجتماع مجلس الإدارة متضمناً قرار التوزيعات، وتزويد السوق بدعوة المساهمين لاجتماع العمومية بمجرد الانتهاء من الموافقات الرسمية خلال النظام الإلكتروني «E-Service» للإفصاح، وتزويد السوق بموافقة المصرف المركزي على التوزيعات الخاصة بالبنوك والشركات المرخصة منه.

وتضمنت المطالب ضرورة إفصاح الشركة مباشرة للسوق عن القرارات التي نوقشت في اجتماع العمومية، مرفق به نموذج التقرير الخاص بنتائج الجمعية العمومية موقعاً ومختوماً، كما ألزم السوق الشركات بضرورة إضافة تواريخ آخر يوم للشراء، و الاستبعاد من الأرباح، وإغلاق السجل وصاحب الحق ومالك السهم إلى تقرير الجمعية العمومية مع ضرورة إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد كاملة ومناصبهم.