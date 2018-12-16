توقعات بارتفاع الرواتب في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شركة «روبرت هاف انترناشيونال» الأميركية للاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية، أن تستقطب الإمارات مزيداً من العلامات التجارية الدولية الراغبة بتأسيس وجود لها بالدولة في 2019، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع أن تحققه، والذي لن يقل عن 3%، ونشرت الشركة تقريراً عن آفاق سوق العمل المتوقعة في الإمارات تحت عنوان «دليل روبرت هاف للرواتب لعام 2019»، حيث توقع التقرير أن تشهد غالبية القطاعات الاقتصادية ارتفاعاً في الرواتب خلال العام المقبل في الإمارات بصفة عامة، وفي دبي بصفة خاصة.

وأكد أن من أبرز هذه القطاعات قطاع التقنية والرقمنة، ذلك أن الإمارات كانت إحدى الدول الرائدة التي قادت حركة الذكاء الاصطناعي في العالم، مرجحاً أن تولّد التقنية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإمارات إيرادات تُقَدّر بــ 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025.

ورجح التقرير أن يتراوح الراتب السنوي لمن يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمعلومات، وهو أعلى منصب في شركات التقنية، في الإمارات خلال العام المقبل بين 196 ألف دولار و343 ألف دولار؛ فيما سيتراوح الراتب السنوي لمنصب الرئيس التنفيذي للتقنية، وهو المنصب الثاني على السلم الوظيفي بين 166 ألف دولار و320 ألف دولار. وسيتقاضى الرئيس التنفيذي للرقمنة، ما بين 155 ألف دولار و278 ألف دولار سنوياً. كما توقع التقرير أيضاً ارتفاع الرواتب في قطاعات أخرى أبرزها السياحة، الإنشاءات، المحاسبة، الخدمات المالية والموارد البشرية.