12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً يرد «المضافة» للسياح اليوم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، بعد أن استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب كل الاستعدادات لتشمل المرحلة 3 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية.

ويأتي ذلك استكمالاً للمرحلة الأولى، التي بدأ تشغيلها الشهر الماضي وشملت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية، وبذلك يشمل النظام بأكمله تغطية 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً.

والمرحلة الثانية للنظام الإلكتروني تم تجهيزها للتعامل مع السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم ستشمل مطارات العين، وآل مكتوم، ورأس الخيمة، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، إضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.

وأوضحت الاتحادية للضرائب أنها قامت بالتنسيق مع الشركة المشغلة «بلانيت» للقيام بكل الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام يعمل بكفاءة ودقة تامة في المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية المشمولة بالنظام.

وتشهد قاعدة المشتركين بنظام رد الضريبة للسياح توسعاً مطرداً، ومن المتوقع ارتفاع معدل الاسترداد اليومي بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تجاوز معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح 3.8 آلاف معاملة يومياً بقيمة تصل إلى نحو 925 ألف درهم.

ويشتمل النظام على آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلين لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة، بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات.