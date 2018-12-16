وفد إماراتي يستعرض إمكانات الدولة في ورشة عمل بلندن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في ورشة عمل رواد القصر العالمية التي أقيمت مؤخراً في لندن، وذلك ضمن وفد رفيع المستوى ضم عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع والدكتور سيف الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسة الاقتصادية في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وعدد من أعضاء الصندوق والمجلس، كما وضم الوفد الفائزين الإماراتيين في رواد القصر الخليجية، سيف الدرمكي وعبدالله الشمري، اللذين مثلا دولة الإمارات خلال التصفيات النهائية للمسابقة التي أقيمت بحضور الأمير أندرو دوق يورك مؤسس المبادرة، في قصر سانت جيمس في لندن، حيث ضمت أيضاً الفائزين من النسخ التي أقيمت في مختلف أنحاء العالم.

وقام الدكتور سيف الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسة الاقتصادية في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، خلال ورشة العمل، بعرض تقديمي أطلع من خلاله الحاضرين من مختلف أنحاء العالم، على المكانة الريادية التي تتخذها دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي في تعزيز ريادة الأعمال وتنمية العمل الحر وتطوير المشاريع، وما تشكله من نقطة استراتيجية لتأسيس وتطوير الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «منذ العام 2007 ونحن نواصل العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى الكفاءة الإدارية والفنية لأصحاب المشاريع القائمة، حيث إننا مازلنا نلعب دوراً محورياً على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي في تشجيع الابتكار والنمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».