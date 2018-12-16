75 جهة تشارك في ملتقى «مالية الشارقة»

المصدر: الشارقة-البيان

بحضور نحو 120 مشاركاً، يمثلون 75 جهة حكومية في إمارة الشارقة، اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ملتقاها المالي الدوري الرابع للعام الجاري، والذي ركز هذه المرة على مناقشة مكتسبات عام 2018، واستشراف فرص العمل والمشاريع المتوقعة خلال 2019.

واستعرض الملتقى، العديد من المواضيع المهمة لعمل الجهات الحكومية المشاركة، مثل الحساب الختامي، وإجراءات إقفال الحسابات الختامية لعام 2018، والرواتب وترتيباتها، والتحديات التي واجهتها الجهات الحكومية، في ما يتعلّق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى دليل الإجراءات المالية والنشرات التعريفية لبنوده، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة من جائزة الأداء المالي.