معهد دبي القضائي ينظم برنامج «الوعي الضريبي»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق معهد دبي القضائي برنامج «الوعي الضريبي» الموجه حصرياً للمستشارين والباحثين القانونيين في مختلف الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

واستقطب البرنامج الذي أقيم على مدى يومين، 90 متدرباً من مؤسسات قطاعي العام والخاص. وتمحور حول التنظيم القانوني الضريبي، والهيكل الضريبي في دولة الإمارات في الوقت الراهن، إلى جانب تسليط الضوء على أهم أحكام الضريبة الانتقائية، ومجموعة من أحكام الضريبة على القيمة المضافة.

وتعرّف المشاركون في البرنامج التزامات وحقوق الشرائح الخاضعة للضريبة على ضوء قانون الإجراءات الضريبية، مع إلقاء نظرة شاملة على مستقبل الضريبة في الدولة. وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد: «تم تنظيم البرنامج التدريبي من قبل معهد دبي القضائي للتأكيد على دوره الحيوي والمهم في نشر الوعي الضريبي بين العاملين في هذا المجال. ومن خلال هذه البرامج والدورات، يفخر المعهد بالإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة في دبي والإمارات، والمشاركة في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة. وتمكن البرنامج من تحقيق أهدافه المحددة له مسبقاً، حيث ساعد في زيادة مهارات المتدربين».