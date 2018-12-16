رأس الخيمة للمعارض يطلق مهرجان «بر وبحر» واحتفالية العام

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن استهداف 50 ألف زائر لفعاليات مهرجان «بر وبحر» في جزيرة المرجان خلال الفترة 18 - 24 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية رأس السنة والتي تقام لأول مرة على الوجهة البحرية لجزيرة المرجان باستهداف 8 آلاف زائر ضمن باقات متنوعة تتضمن الإقامة في منطقة التخييم والاستمتاع بخدمات فندقية والألعاب النارية احتفالاً ببداية العام الجديد.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مدير عام مركز رأس الخيمة للمعارض، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم، أمس، بقاعة المؤتمرات في الغرفة، أن استراتيجية الغرفة في استشراف المستقبل، ووضع الخطط الاستباقية الطموحة بعيدة المدى لتنويع المشاريع والفعاليات لتحقيق إنجازات نوعية تخدم مصالح الإمارة في كافة القطاعات.

وأكد السبب، أن فعاليات المهرجان واحتفالية رأس السنة الميلادية والمتمثلة في نشاطات تراثية من خلال أجواء القرية التراثية التي تم تنفيذها، تحاكي حياة الآباء، المرتبطة بالتراث والعادات والتقاليد التي يتسم بها شعب الإمارات.

وأشار إلى أن تحقيق هذه النجاحات جاء نتيجة توجيهات ودعم رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا بالإمارة، مؤكداً أن تلك الفعاليات تسلط الضوء على إمكانيات إمارة رأس الخيمة ذات المستوى العالمي.

استقطاب رأس المال

وكشفت عارفة صالح حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة رئيس لجنة المعارض، أن إطلاق الفعاليتين من خلال مركز رأس الخيمة للمعارض التابع للغرفة، يأتي انطلاقاً من الحرص على تبني وانتهاج سياسات طموحة، تهدف إلى استقطاب رجال المال والأعمال ورأس المال المستدام، سواء من داخل الدولة أو خارجها والذي بدوره يساهم في زيادة النمو الاقتصادي للإمارة، مؤكدة على أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة لدعم اقتصاد الإمارة عبر إداراتها وجهود موظفيها القائمين على تيسير الخدمات لنمو هذا القطاع الاقتصادي في رأس الخيمة.

50 ألفاً

وأوضحت نوال عيسى النعيمي مدير إدارة مكتب تنسيق الفعاليات مدير مهرجان «بر وبحر»، أن المهرجان يستهدف استقطاب 50 ألف زائر للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة والفقرات والأنشطة، وستشهد الفعالية تعاوناً مع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، والذي سيستعرض مجموعة من السباقات «قوارب التنين» بمشاركة أكثر من 15 فريقاً تمثل أندية من جميع إمارات الدولة لمختلف الجنسيات، منها فرق رجال وسيدات ومختلط، وتحدد مسافة السباق بـ300 متر، وسيحظى الفائزون بجوائز نقدية وعينية قيمة، علاوة على العديد من الفعاليات الأخرى خلال أيام المهرجان.

رأس السنة

وأوضح باسم طلال عاصم مسؤول التسويق بمركز معارض رأس الخيمة، أن فعالية رأس السنة الميلادية والتي تنظم لأول مرة بالإمارة، تستهدف 8 آلاف زائر من كافة الجنسيات الأجنبية والعربية من زوار الدولة والمقيمين، وتبدأ فعالياتها من عصر يوم الاثنين 31 ديسمبر وتتواصل حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الأول من يناير 2019، بمنطقة جزيرة المرجان.