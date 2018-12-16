المجلس العالمي لإكسبو دبي يبحث تحديات مدن المستقبل

المصدر: شنغهاي- البيان

عقد إكسبو 2020 دبي جلسة حوارية في إطار سلسلة جلسات «المجلس العالمي» بحضور نخبة من رواد الفكر والثقافة الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم إلى متحف إكسبو الدولي في شنغهاي لمناقشة قضايا وتحديات مدن المستقبل والقدرات التحولية لفعاليات إكسبو الدولية على العالم الذي نعيش فيه.

وحضر الجلسة التي أقيمت تحت شعار «مدن المستقبل: الاستفادة من تجارب إكسبو الدولية في إحداث تغييرات جذرية» 25 من القياديين الحاليين والواعدين للتحدث عن مستقبل العيش في المدن والمجتمعات الحضرية، وقدرة فعاليات إكسبو الدولية على دفع عجلة التطور في المدن المستضيفة على المدى الطويل.

وأقيمت جلسة الحوار على هامش فعاليات الدورة الأولى من «منتدى إكسبو الدولي للتنمية والتعاون الدولي»، الذي حضره 350 مندوبًا عالميًا لمناقشة مسائل التعاون الدولي، والابتكار، والتصميم، والثقافة، والأثر الاقتصادي والعمراني لإكسبو الدولي، وذلك قبل أقل من 700 يوم على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لإكسبو 2020 دبي.

وتضمنت قائمة المشاركين في جلسة «المجلس العالمي» كلًا من: هونغ هاو، رئيس مجلس إدارة متحف إكسبو الدولي؛ والبروفيسور خوان باسكيت من كلية هارفارد للتصميم وجامعة كاتالونيا التقنية؛ والبروفيسور شينغ جيان من مركز تنسيق شنغهاي ليوم المدن العالمي. وتولت إدارة الجلسة مرجان فريدوني، نائب رئيس أول – تطوير الإرث في إكسبو 2020 دبي.

مسار

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، الذي استضاف جلسة المجلس العالمي: «بصفته أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يمتلك إكسبو 2020 دبي فرصة التأثير بشكل إيجابي على واقع التنمية الحضرية في الإمارات والمنطقة عمومًا. وستساعد الرؤى والأفكار التي جرى طرحها خلال جلسة (المجلس العالمي) في شنغهاي في بلورة هذا المسار، والإسهام بشكل فعال في الأثر الذي سيتركه إكسبو الدولي المقبل على مدن المستقبل».

وأضاف العلي«يمثل المجلس العالمي لإكسبو 2020 دبي ومنتدى إكسبو الدولي فرصة قيمة لفريق إكسبو 2020 دبي للاستفادة من التعاون والعمل المشترك على المستوى الدولي والتعلم من الخبرات السابقة في تنظيم دورات إكسبو الدولي والتواصل مع المجتمع الدولي ضمن بيئة تعاونية بنّاءة».

وتهدف سلسلة حوارات «المجلس العالمي» من إكسبو 2020 دبي إلى معالجة التحديات التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين، مستوحيًا تقاليد المجالس العربية والإماراتية العريقة التي تتيح للحضور على اختلاف مشاربهم الجلوس معًا، واكتساب رؤى جديدة من خلال تبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المهمة لمجتمعاتهم.

وتعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة حوارات «المجلس العالمي» التي تنعقد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الجلسة الأولى قد عقدت في مدينة نيويورك الأمريكية بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر 2018، وأقيمت تحت شعار «دور قوة الابتكار والطموح الإنساني في مساعدة المزيد من الناس على رسم مستقبل زاهر».

تطوير ديناميكي

وخلال الجلسة قال فيسينتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «يجب أن ينظر إلى إكسبو الدولي كجزءٍ من المخطط الأساسي وعملية التطوير الديناميكي للمدن. ويعد التكامل بين الأفراد والحكومات في هذا الصعيد أساسيًا للوصول إلى أفضل النتائج، وهو ما كانت عليه الحال في اليابان مثلاً، وفي لشبونة كان التحول الكبير في توجه المدينة أساسياً في خلق مكان رائع للأجيال القادمة».

وأضاف لوسيرتاليس: «مثّل إكسبو شانغهاي قمة النجاح فيما يمكن لإكسبو الدولي أن يقدمه للمدينة المستضيفة مع الدعم الذي حصلت عليه من سكانها أثناء انعقاد الحدث وبعده. وقد قدمت كل هذه المدن أمثلة عن أفضل الممارسات الحضرية في الماضي وكيف يمكن أن نستمر في دفع التطور أثناء الرحلة نحو 2020 وبعد ذلك».

وقال هونغ هاو، رئيس مجلس إدارة متحف إكسبو الدولي: «لم يقتصر أثر إكسبو شانغهاي على إحداث تغييرات كبيرة على البنية التحتية للمدينة ولكنه أيضاً ساهم في تحسين حياة الناس ورفع معنوياتهم ما ساعد على تحسين رفع مستوى المجتمع ككل، كما أصبحت المدينة أنظف وأكثر تنظيماً وانسجاماً وشمولاً».

وانعقد منتدى إكسبو الدولي للتنمية والتعاون الدولي على مدى يومين تحت شعار «الابتكار والتعاون والتنمية: إكسبو الدولي.. عين على المستقبل». وضم وفد إكسبو 2020 دبي إلى المنتدى كلًا من نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي؛ ورولاندو مارتينز، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر؛ ومرجان فريدوني، نائب رئيس أول تطوير الإرث؛ وجيليان هامبورجر، نائب رئيس أول الشؤون التجارية.

وخلال المنتدى، عقد مندوبو إكسبو 2020 دبي مؤتمرًا صحفيًا، وشاركوا في جلستين حواريتين هما: «إكسبو والتعاون الدولي» و«التصميم والتأثيرات الحضرية في دورات إكسبو الدولية».

مقتنيات

وتم خلال المنتدى أيضًا الكشف عن مجسم لموقع إكسبو 2020 دبي، عُرِض طوال يومين، وسيجري عرضه بشكل دائم في متحف إكسبو العالمي كمساهمة من إكسبو2020 في مجموعة مقتنيات المتحف.

بدورها قالت مرجان فريدوني: «يمثل متحف إكسبو الدولي شهادة على قدرة إكسبو الدولي على التأثير في المدن والدول. ونسعى في إكسبو 2020 دبي للتأسيس لوجهة تدفع النمو المستدام للدولة في قطاعات حيوية من خلال تعزيز الابتكار وبناء القدرات والمهارات ودعم توفير فرص العمل المستقبلية ضمن الاقتصاد القائم على المعرفة».

ومع تأكيد 190 دولة مشاركتها في هذا الحدث الدولي، حتى اليوم، سيواصل إكسبو 2020 دبي التعاون مع المشاركين الدوليين لتطوير وجهة عالمية استثنائية تتيح لملايين الناس قضاء أوقات حافلة بالمتعة والفائدة.

متحف إكسبو

يقع متحف إكسبو العالمي، الذي تم تطويره بموجب اتفاقية تعاون بين حكومة بلدية شنغهاي الشعبية والمكتب الدولي للمعارض، في الموقع السابق لإكسبو 2020 شنغهاي في الصين؛ وهو المتحف ومركز التوثيق الرسمي الوحيد المكرس بشكل كامل لفعاليات إكسبو الدولي المرخصة من قبل المكتب الدولي للمعارض.