دو تحصد جائزة «أفضل مبادرة للصحة والسلامة خلال العام»

المصدر: دبي- البيان

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة خلال العام، في حفل توزيع جوائز ضمان للصحة المؤسسية 2018.

ونالت دو هذه الجائزة، نظير جهودها المبذولة، والتزامها المستمر تجاه تعزيز صحة وسعادة موظفيها، وتطبيق أعلى معايير السلامة، من خلال برامج مميزة، تهدف إلى توفير بيئة عمل مميزة، مليئة بالطاقة والإيجابية.

وقال إيهاب حسن، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دو: «ركّزنا في دو منذ انطلاقتنا، على تبني استراتيجية شاملة، تهدف إلى توفير بيئة عمل تتسم بالسعادة والإيجابية، وتنسجم مع ثقافتنا ورؤيتنا المؤسسية. من جهته، قال جون إيميرسون مدير الفعاليات في شركة «ميد»: «يتم منح جائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة، للشركات التي تلتزم بمعايير الصحة والسلامة في بيئات العمل المختلفة».