«تحكيم» يطلق مجلس مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للشباب

المصدر: الشارقة- البيان

كشف مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) عن تأسيس «مجلس مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للشباب»، وذلك بهدف نشر ثقافة التحكيم وتأسيس جيل وطني من المحكمين الشباب في دولة الإمارات، حيث يأتي قرار التأسيس كونه أحد مخرجات الحلقة الشبابية، التي أقيمت في شهر فبراير الماضي تحت عنوان «شبابنا ومستقبل التحكيم التجاري»، والتي نظمها المركز بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب.

هذا ويضم مجلس مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للشباب 12 عضواً من الشباب، الذين تم اختيارهم من قبل المركز على أن تكون مدة انعقاده سنتين قابلة للتجديد.

وأكد عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على أهمية تأسيس مجلس مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للشباب لما سيكون له من دور بارز في توفير بيئة حاضنة للاستماع إلى أفكار الشباب وآراءهم».

وقد تم اعتماد حمدة علي البلوشي رئيسة للمجلس، وعضوية كل من مريم سلطان بن هدة، وعلي الشويهي، ومحمد علي الحمادي، وحميد العويس، وأحمد الحمادي، وحامد الحمادي، ومحمد علي إبراهيم، وإيمان عبدالرزاق، وحليمة المدفع، وماريا درويشي، وعلياء الملا.