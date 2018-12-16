دراسة حول الأمن الغذائي للتعرف إلى فرص الاستثمار العربية البرازيلية

المصدر: دبي- البيان

شاركت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بنجاح في المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي، الذي عقد مؤخراً في الفجيرة، حيث قاد الوفد، روبن حنون، رئيس الغرفة العربية البرازيلية، ويرافقه نائبه تامر منصور، وتمارا ماتشادو، كبير محللي التسويق. وكشفت الغرفة خلال هذا الحدث، عن قيامها بتكليف مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد التطبيقي (CEPEA) في مدرسة جامعة جنوب المحيط الهادئ للزراعة، بإجراء دراسة معمّقة حول الأمن الغذائي للمساعدة في استكشاف الفرص الاستثمارية العربية البرازيلية.

وشارك تامر منصور، مدير العمليات في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، كواحد من المتحدثين خلال مباحثات الطاولة المستديرة، حيث ناقش الخبرات الرئيسة للبرازيل في مجالات الزراعة.