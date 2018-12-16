الإمارات تترأس الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات بمشاركة 85 دولة

المصدر: دبي- البيان

ترأست دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الندوة العالمية السادسة عشرة للاتحاد الدولي للاتصالات المعنية بالمؤشرات العالمية للاتصالات والتكنولوجيا، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة السويسرية جنيف في 13 من ديسمبر الجاري، بحضور 350 شخصية من 85 دولة. وتعدّ الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS) المنبر العالمي الرئيسي لقياس الاتصالات وقياس مجتمع المعلومات وتجمع الندوة منذ عام 1996 وزراء الحكومات ورواد الأعمال والمنظمين والمسؤولين الوطنيين في مجال الإحصاءات وكبار الأكاديميين والعاملين على إنتاج وتحليل بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا المتعلقة باتجاهات مجتمع المعلومات وقياسها.

واستعرضت الدولة التقرير الختامي للندوة، حيث احتوى التقرير على ملخص لجميع الجلسات بالإضافة إلى التوصيات المستقبلية كما أوضح المهندس محمد الرمسي المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفته رئيساً للندوة أن مخرجات المناقشات التي اعتمدتها الندوة تمثل التوجيه الاستراتيجي للمجتمع الدولي، بشأن أولويات العمل في المستقبل فيما يتعلق بالتنسيق الدولي لقياسات مجتمع المعلومات.

حضر الندوة 350 مشاركاً من أكثر من 82 بلداً من العاملين في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات والهيئات التنظيمية وشركات تشغيل الاتصالات وشركات التكنولوجيا والمكاتب الإحصائية الوطنية ذات الصلة. وتم الإعلان خلال الندوة عن صدور أحدث نسخة من «تقرير قياس مجتمع المعلومات» الذي تضمن نتائج الإصدار الأخير للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما شهدت الندوة نقاشات رفيعة المستوى بشأن تأثير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وركزت الندوة أيضاً على القياس في بيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء.