إطلاق «أكاديمية الحلال» لتأهيل الكوادر على مستوى العالم

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الإمارات العالمي للاعتماد بالشراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وجامعة دبي برنامج «أكاديمية الحلال» ضمن مبادرات استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي 2017-2021، والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع المنتجات الحلال على مستوى العالم. وجاء إطلاق برنامج «أكاديمية الحلال» تزامناً مع القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 التي احتضنتها دبي مؤخراً.

وأكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن إطلاق «أكاديمية الحلال» يعدُ خُطوة مهمة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في ظل النمو المتزايد في الإقبال على المنتجات الحلال على مستوى العالم.

وقال إن هذه الخطوة سوف تعزز الموقع الريادي الذي حققته دبي عالمياً منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات الصناعات الحلال على مستوى العالم، بما يرفع من جهوزيتها لتقود مسيرة تسريع النمو وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات والتواصل بين المستثمرين والمنتجين وصناع القرار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى في 5 قطاعات هي: الأغذية الحلال، السفر الحلال، الأزياء المحافظة، الإعلام والترفيه الحلال، الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، بالمقارنة مع ثلاثة قطاعات في العام 2017-2018، وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018-2019 الصادر مؤخراً.

وأشار إلى أن إطلاق «أكاديمية الحلال» يأتي مواكبة لهذا التوسع المتزايد من جانب الشركات في قطاع المأكولات الحلال أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي، بفضل التوقعات بأن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، ولذا فثمة فرص كبيرة للاستثمار وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.

تدقيق أكاديمي

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن برنامج التدقيق على المنتجات الحلال وهو الأول من نوعه على مستوى العالم والذي يتم بالتعاون مع جامعة دبي يعتبر فريداً من نوعه على المستوى الجامعي والدولي، وقد تبنت الجامعة أول تطبيق أكاديمي له، مستفيدة من خبرتها في هذا المجال، وكجزء من خطتها الاستراتيجية في مواكبة احتياجات أسواق العمل وتطوير أدائها أكاديمياً وعملياً، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس الدور التطبيقي للجامعة وتعظيم الشراكات الاستراتيجية بين جامعة دبي وقطاع المنتجات الحلال متمثلاً في مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

وأعلن أن البرنامج سيبدأ عملياً في الربع الأول من عام 2019 وسيستقطب العاملين في العديد من القطاعات المختلفة على مستوى الدولة وخارجها.

برامج معرفية

وذكرت أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي للمركز أن هذه المبادرة اكتسبت أهمية كبيرة منذ اقتراحها ولاقت قبولاً لدى القطاعات المختلفة والشركاء محلياً ودولياً، لكونها تَمسُ جانب الخبرة البشرية وتعزز المهارات الفنية للعاملين بقطاع المنتجات الحلال، والذي يمثل أحد أهم قطاعات تطوير الاقتصاد الإسلامي.

وقالت إن المبادرة وضعت شعاراً للبرنامج وهو «بكل لغات العالم» ليعكس عالمية برنامج التعلم، وتأثيره على المستوى الدولي، كونه يتحدث بلغة أسواق الإنتاج المختلفة بغرض إزالة حاجز اللغة في نقل المعرفة ويساعد في تطوير البنية التحتية للمطابقة والجــودة في مناطق صناعة المنتجات الحلال.

وتنقسم البرامج المقدمة إلى ثلاثة قطاعات هي، برامج أكاديمية فنية وبحثية بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية.