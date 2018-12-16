«الاتحادية للتنافسية» تستعرض تقنياتها في نظم المعلومات الجغرافية خلال «إزري»

المصدر: دبي- البيان

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مؤتمر «إزري» لمستخدمي ومطوري نظم المعلومات الجغرافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وقدم عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كلمة رئيسية ضمن المؤتمر عبر خلالها عن اهتمام الهيئة بهذه النظم في مجال عملها من أجل أن تحقيق مهمتها في قطاعات العمل الإحصائية والتنافسية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن دولة الإمارات هي أول دولة تطلق البوابة الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وهي «بوابة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة» والتي يمكن الوصول إليها في الموقع ، http://uaesdgs.ae/ar-ae لافتا إلى أن هذه البوابة تهدف إلى إبراز التقدم المحرز الذي حققته دولة الإمارات في أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تضم 17 هدفا ويتم تحقيقها من خلال عدد واسع من المبادرات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل دول العالم التي تفعل ربط مبادرات التنمية المستدامة على منصة «إزري» الأممية الجيومكانية حيث تم حديثا تفعيل مبادرة المساعدات الخارجية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه دول العالم للحد من الفقر وتحسين مستوى جودة الحياة.