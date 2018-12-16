«اقتصادية دبي» تعزز بيئة العمل بين الموظفين الحكوميين

المصدر: دبي- البيان

اختتمت «اقتصادية دبي»، فعاليات «أسبوع الموارد البشرية» السنوي في دورته الثانية، الحدث الذي نظمته مؤخراً على مدار أربعة أيام، بهدف تثقيف الكوادر الوظيفية بميدان العمل في القطاع الحكومي.

واستهدفت المبادرة تعريف الموظفين بخدمات إدارات الموارد البشرية في اقتصادية دبي، وقانون الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي 2019. وتؤكد هذه المبادرة مساعي اقتصادية دبي نحو تعزيز بيئة العمل وتوطيد العلاقة بين الموظفين، والتأكيد على أنها المكان المفضل للراغبين في العمل، سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين.

وقال عبدالرحمن الحامز، مدير إدارة الموارد البشرية في اقتصادية دبي: «نسعى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الموظفين، كما أننا نولي اهتماماً كبيراً في مجال تحسين خدمات الموارد البشرية وتقديم أفضل الامتيازات للموظفين، ومن هذا المنطلق سعينا إلى تنظيم «أسبوع الموارد البشرية»، بهدف تفعيل مبدأ الحوار المفتوح والمصارحة لتحسين الأداء المؤسسي.