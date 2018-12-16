رئيس وزراء أوغندا: نتطلع لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات

المصدر: كمبالا - البيان

أعرب الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الإمارات، وحرصها على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها.

وعبّر روغوندا عن أمله في أن تثمر زيارة البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإسهام بدفع مجالات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، بما يُعزّز من حجم التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص الأوغندي والإماراتي، ورفع قيم وأحجام المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي - الأوغندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في العاصمة كمبالا، وذلك ضمن محطتها الثانية في إطار بعثتها التجارية الرابعة على التوالي إلى شرق أفريقيا. وعزّزت البعثة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة جهود التعاون بين البلدين.