«سنابل السلام» السعودية تعتزم افتتاح 15 فرعاً في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تخطط متاجر «سنابل السلام» السعودية المتخصصة في الحلويات والشوكولا لافتتاح 15 فرعاً لها في الإمارات خلال الفترة المقبلة، بعد أن أطلقت فرعها الأول في البرشاء مول بدبي، مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين وأهل الفن والإعلام والمجتمع ورواد التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور صالح آل الفرحان رئيس مجلس إدارة شركة سنابل السلام: «بعد سنوات طويلة من الخبرة والنجاح في مجال الحلويات مع 150 فرعاً في المملكة يسعدنا أن نفتتح أول فروعنا في الإمارات ضمن خطة لافتتاح 15 فرعاً، ويقدم سنابل السلام مجموعة فريدة ومتميزة من مختلف أنواع الحلويات السعودية والشرقية والعالمية، إضافة إلى الأنواع الفاخرة من الشوكولا».