إعفاء مراكز التسوق والوحدات الصغيرة من تراخيص الديكور في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ”رعاه الله“ بتسهيل الأعمال في الإمارة، وسعياً من بلدية دبي لتطوير الإجراءات المتبعة في مجال تنظيم أعمال البناء وفقاً لأفضل المعايير الدولية وإسعاد المتعاملين، وتعزيز البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، أصدر داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي قراراً بشأن تطوير وتحسين إجراءات تراخيص أعمال الديكور، حيث ستعفى مراكز التسوق والوحدات الصغيرة من تراخيص الديكور، إضافة إلى إطلاق خدمة الترخيص الذكية للوحدات الكبيرة.

‎وقال داوود الهاجري: ”إن بلدية دبي حرصت على تبسيط وتسهيل اجراءاتها بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لخطة 2021 بشكل عام، واستراتيجية البلدية بشكل خاص، وأن هذا القرار سيسهم في تطوير وتحسين الأنظمة والمعايير وتسهيل الإجراءات وإيجاد بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار بإمارة دبي، حيث أن الهدف الأساسي من المشروع هو خلق منظومة مبتكرة في مصلحة المتعاملين وزيادة تنافسية الإمارة"