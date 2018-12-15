رئيس «فيرجين جالاكتيك»: الإمارات باتت رائدة في صناعة الفضاء

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجين جالاكتيك»، أول شركة في العالم تُسَيّر رحلات فضائية تجارية خاصة، أن دولة الإمارات باتت دولة رائدة ومبتكرة في صناعة الفضاء العالمية، بفضل امتلاكها مؤسسات وكيانات صاحبة رؤى مستقبلية طموحة مثل وكالة الإمارات للفضاء، وشركتي «مبادلة» و«ستراتا».

وأضاف أن «فيرجين جالاكتيك» ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من دون الإمارات، وأعرب عن امتنان الشركة لعلاقة الشراكة طويلة الأمد التي تربط بينها وبين الإمارات.

وكانت «فيرجين جالاكتيك» قد استقبلت أمس رائدَي الفضاء مارك فورجر ستاكي وفريدريك ستاركو، بعد نجاح رحلتهما التجريبية التاريخية أول من أمس، والتي باتت أول رحلة فضائية سياحية مأهولة تصل إلى الفضاء، فضلاً عن كونها أول رحلة فضائية تجارية تنطلق من الأراضي الأميركية منذ انتهاء برنامج الفضاء الأميركي في 2011.