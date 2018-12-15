«بزنس إنسايدر» يستعرض تاريخ دبي في 50 عاماً

المصدر: دبي - سيد صالح

نشر أمس موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني (النسخة التي تصدر في أستراليا) تقريراً عن تاريخ دبي، حيث استعرض فيه بالصور مراحل تطور الإمارة على مدى نصف قرن من الزمان، وكيف تحولت خلال هذه الفترة على نحو مذهل من بقعة صحراوية إلى مدينة تستأثر بنحو ثلث أعلى ناطحات السحاب في العالم. وأشار التقرير إلى دور المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في تحقيق هذا التحوّل، حيث عزم على أن يجعل من دبي مركزاً تجارياً مرموقاً.

وتناول التقرير بالصور المراحل المختلفة لتطور أبرز المعالم في دبي، خاصة خور دبي، كما رصد نموها الاقتصادي الهائل خلال هذه الفترة، وتطرق أيضاً إلى تطور حركة الإنشاء والتشييد بها، فذكر أن بنك «مورغان ستانلي» الأميركي أفاد في تقرير صادر عام 2007 بأن دبي امتلكت آنذاك نحو 20% من الرافعات المستخدمة في أعمال البناء على مستوى العالم.