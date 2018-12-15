«سي إن إن» تستعرض تاريخ العلاقة بين طيران الإمارات و«بوينغ 777»

المصدر: دبي - سيد صالح

نشرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس تقريراً عن أسطول «طيران الإمارات» من الطائرات طراز «بوينغ 777»، وذلك بمناسبة تسلم الناقلة أخيراً أحدث طائرة من طائرات «بوينغ 777-300 ئي آر».

واستعرض التقرير تاريخ العلاقة بين الناقلة والطائرات من طراز «بوينغ 777»، وأفاد بأن الطائرة الجديدة تحمل رقم 190 ضمن الطائرات التي تسلمتها الناقلة من شركة «بوينغ» منذ مارس 2006، ورقم 146 ضمن أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 777-300 ئي آر»، منها 140 طائرة في الخدمة حالياً.

وأَضاف التقرير إن أسطول طيران الإمارات من طائرات «بوينغ 777-300 ئي آر» يخدم 140 وجهة عالمية. ونقلت عن السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات تصريحاً أفاد فيه بأن الناقلة ستواصل تعزيز علاقة الشراكة الناجحة بينها وبين «بوينغ».