«بايبر ورلد» يسعى لتطبيق معايير التنمية المستدامة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض عالم الورق «بايبر ورلد 2019» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، على أهمية السعي لتطبيق معايير التنمية المستدامة، والتي تدعم رؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، كما أكد فريق العمل على زيادة الوعي والاهتمام بالمنتجات الخضراء والتحول الملحوظ لاستخدام الورق والقرطاسية والألعاب ومنتجات المكاتب صديقة البيئة.

ويحرص المعرض التجاري المتخصص على دعم التنمية المستدامة من خلال قسم «الغرفة الخضراء» بالمعرض الذي ينطلق في مارس للعام المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويقدم «بايبر ورلد» منتجات القرطاسية ولوازم المكاتب الصديقة للبيئة، بدءاً من أقلام الرصاص المعاد تدويرها «القابلة للزرع»، إلى فرشاة الرسم «النباتية» كما تسلط الغرفة الخضراء في المعرض الضوء على القرطاسية والمنتجات الورقية صديقة البيئة، المفيدة اجتماعيا والمجدية اقتصاديا، حيث تشير جميع المواد إلى مجتمع مشرق حريص على البيئة.

وتعد «الغرفة الخضراء» من الفعاليات الهامة في حدث الأيام الثلاثة، والتي ستقدم مجموعة كبيرة من السلع التي يتم إنتاجها بأسلوب مميز، بما في ذلك أقلام رصاص المصنوعة من أوراق الصحف المعاد تدويرها 100٪.

مناقشات

ويتأهب معرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019»، المعرض التجاري المتخصص لصناعات الورق ولوازم المكاتب والقرطاسية في المنطقة، في دورته التاسعة لتحديات ومناقشات جديدة تسلط الضوء على تطورات الورق الإلكتروني، حيث يتوق أكثر من 300 عارض إلى تعزيز فرص الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما وراءها.

وتعد فكرة «أكثر من الورق» الفكرة الأساسية للمعرض التجاري الأهم للقرطاسية، لوازم المكاتب، لعب الأطفال والألعاب في المنطقة، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط ويقدم مجموعة منتجات موسعة وبرنامجاً خاصاً لفعاليات قيمة مضافة.

منتجات

ودأب بايبر ورلد الشرق الأوسط بمرور السنين على زيادة مجموعة منتجاته سريعة النمو. ففي عام 2018، شهد المعرض إضافة قسم عالم الجلود «ليذر ورلد» وهي المنصة التجارية الوحيدة للسلع والإكسسوارات الجلدية في المنطقة.