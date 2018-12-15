مراكز جبل علي الجمركية تكرم موظفيها

المصدر: دبي - البيان

أقامت إدارة مراكز جبل علي الجمركية في جمارك دبي حفلها السنوي لتكريم الموظفين المتميزين لعام 2018، حيث تم تكريم 48 موظفاً حسب الفئات التالية: الموظف المتميز، نجم الشهر، أفضل مدير، وأفضل مركز متميز.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، إن الإدارة العليا في الدائرة تحرص على تقدير جهود الموظفون ولا سيما العاملين في المنافذ الجمركية والذين يقفون سداً منيعاً ضد كافة أشكال محاولات التهريب، حيث إن ضباط الجمارك هم خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من دخول أية مواد تضر بهم أو باقتصاد البلد.

وأشار إلى أن المراكز الجمركية تحرص على المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط جمارك دبي الرامية إلى المساهمة في توفير أعلى درجات الأمن في المجتمع من خلال حماية منافذ الإمارة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استعدادنا لاستقبال الحدث الأبرز وهو استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، إذ نتطلع إلى أن يساهم كافة موظفينا في إنجاح هذا الحدث الهام من خلال تعاون الجميع لتحقيق أفضل الإنجازات خلال استضافة المعرض.

وذكر أننا نعمل على تسريع إنجاز المعاملات الجمركية من خلال الخدمات الذكية، إضافة إلى الإبداع في تطوير الأفكار الجديدة لاختصار الإجراءات وإنجازها إلكترونياً، ما يمكننا من المحافظة على الصدارة العالمية في مجال العمل الجمركي استعداداً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات في إكسبو دبي.

وتقدم الهاشمي بالشكر الجزيل لجميع الموظفين وقال إنهم يصنعون الفرق وبجهودهم نحقق أعلى النتائج، مشيراً إلى أننا نواصل العمل بروح الفريق الواحد لتتكامل جهودنا في الوصول لأفضل النتائج.