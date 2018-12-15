«الدرهم الإلكتروني» منظومة تحصيل وطنية متكاملة

المصدر: إعداد: عمرو عادل ــ غرافيك: حسام الحوراني

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أعلنت وزارة المالية، الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، والمقرر تطبيقها اعتباراً من العام 2020. وتشمل تطوير آليات دفع جديدة متكاملة. يأتي إطلاق الخطة الجديدة في إطار سعي الوزارة لتقديم أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية، فضلاً عن مساندة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للاقتصاد الرقمي.

30 مليار درهم قيمة تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر المنظومة 2018.

50 مليون خدمة حكومية تم الدفع لها في العام الحالي.

52 % نمواً في قيمة التحصيل للعام الحالي مقارنة مع 2017.

41 ملياراً قيمة التحصيل الآلي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

200 مليون خدمة إلكترونياً في الفترة من 2013 إلى 2017.

53 جهة حكومية مرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني.

50 عملية دفع في الثانية الواحدة عبر المنظومة الجديدة.

3 مليارات درهم القيمة التقديرية للاسم التجاري لبرنامج الدرهم الإلكتروني.