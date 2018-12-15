«أويل برايس»: الإمارات مؤثر رئيسي في سوق النفط العالمي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصف موقع «أويل برايس. كوم» الأميركي الإمارات بأنها باتت المنتج المؤثر الرئيسي الجديد في سوق النفط العالمي، أي المنتج القادر على التأثير في استقرار أسعار النفط العالمية، وذلك من خلال قدرته على زيادة الإنتاج والتصدير.وأكد الموقع في تقرير نشره أمس عن تأثير الإمارات في سوق النفط العالمية، أن الإمارات باتت حالياً ثالث أكبر دولة في «أوبك» من حيث حجم الإنتاج، بعد أن فاقت إيران، التي تقلص حجم إنتاجها من النفط إلى ما دون 3 ملايين برميل يومياً، نتيجة العقوبات الأميركية عليها.

ويبلغ إجمالي إنتاج الإمارات حسب آخر بيانات صادرة في أكتوبر الماضي 3 ملايين و167 ألف برميل.

وذكر التقرير أن الإمارات تضطلع بدور المنتج المؤثر من خلال تعزيز قدرتها الإنتاجية على المدى البعيد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامها بسياسة خفض الإنتاج التي تنتهجها «أوبك». وأضاف أن استراتيجية الإمارات في إنتاج النفط تتجاوز المدى القصير وتتطلع إلى زيادة قدراتها الإنتاجية بعد عقد من الآن، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في إنتاج الولايات المتحدة من النفط آنذاك، فيما سيواصل الطلب العالمي نموه المرتفع.

ونقل التقرير تصريحات لمعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ورئيس دورة «أوبك» الحالية، أدلى بها عقب اجتماع المنظمة الأخير في فيينا قال فيها: «نحتاج هذا الدور المؤثر، كي يتيح لنا المساهمة في الإنتاج عند الحاجة».

وأضاف: «تستثمر الإمارات في إنتاج النفط لأنها تستشعر ثمة طلب على هذا الإنتاج، إلا أنها لن تضخه في السوق ما لم تكن هناك حاجة لذلك».