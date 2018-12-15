دبي أطلقت العنان لإبداع معماريي العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «لا كوتيديان» الفرنسية دبي بأنها مدينة محببة إلى القلوب، تنبض بالروح والحياة، وتتحدى كل الأحكام المسبقة وتخالفها.

وأفادت الصحيفة المعنية بشؤون السياحة حول العالم بأن دبي التي تمتد بطول يبلغ نحو 70 كيلومتراً وعرض 25 كيلومتراً، تمر بها شبكة هائلة من الطرق الرئيسية السريعة المقسمة إلى عدد من الحارات يتراوح بين 4 إلى 8 حارات. وذكر التقرير أن دبي أطلقت العنان لكل معماريي العالم ليتركوا آثار خيالهم الحُر وإبداعهم فيها، فشيّدوا فيها مباني تجمع بين الروعة والتفرد.

وأضاف أن دبي تتمتع بشمس ساطعة على مدار العام، وتتيح لزوارها التمتع بمشاهد خلابة ورحلات ترفيهية ممتعة.