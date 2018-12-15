38 مشروعاً في مهرجان قرية المطاعم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة «سعود بن صقر لتنمية مشروعات الشباب»، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، عن ارتفاع عدد المشروعات التي تحتضنها المؤسسة إلى 885 مشروعاً بنهاية شهر نوفمبر، مقارنة بـ 736 مشروعاً العام الماضي بنمو 20.2%، وإعفاء أصحاب المشروعات من رسوم الرخص التجارية 3 سنوات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأوضح لـ«البيان الاقتصادي» خلال افتتاح فعاليات مهرجان «قرية المطاعم» في دورته الثانية بمشاركة 38 مشروعاً، والذي تستمر فعالياته حتى 22 ديسمبر الجاري في منطقة ميناء العرب، أن نمو المشروعات التي تحتضنها المؤسسة يعكس خطط ورؤية المؤسسة في دعم المشروعات الخاصة والمتوسطة للمواطنين، وخاصة قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات الذي يبلغ عدد مشروعاته 102 مشروع كأكبر قطاع لمشروعات المؤسسة، فيما تشكل مشروعات المواطنات في هذا القطاع 24%.

وأشار إلى أن المعرض يشهد طفرة جديدة في مجال الرعاية والتي نفذها أصحاب المشروعات الأعضاء في المؤسسة برعاية فعاليات مهرجان «قرية المطاعم» لتشجيع المشروعات الشبابية الجديدة لعرض منتجاتهم كنوع من رد الجميل لمؤسسة سعود بن صقر على دعهما لهم في بداية مشروعاتهم، مؤكداً أن المؤسسة توفر كل متطلبات إنجاح مشروعات الشباب ومزاولة نشاطهم الاقتصادي والتجاري، والتي تتضمن دراسات الجدوى والبرامج التدريبية والاستشارات والمشاركة بالمعارض داخل وخارج الدولة لعرض منتجاتهم والاستفادة من الخبرات الخارجية.

وأكد إسماعيل، أن إقامة المهرجان في دورته الثانية على الوجهة البحرية لميناء العرب بالجزيرة الحمراء وتصميم منافذ البيع بالطابع المعماري التراثي يعكس تاريخ وعراقة دولة الإمارات، تماشياً مع احتفالات الدولة بعام زايد.

شراكة

وأكد رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن المشاركة في المهرجان كشريك حكومي، تأتي ضمن أهدف المؤسسة لإنجاح مشروعات أعضاء المؤسسة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق محلية جديدة لمنتجاتهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص بشكل مستمر على تعزيز حضور أعضائها في مختلف المحافل محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن مشاركة مشروعات المؤسسة في المهرجان والمعارض تساهم في توسيع قاعدة العملاء وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة، والتعرف على احتياجات الأسواق، وتبادل الخبرات مع الجهات الأخرى المشاركة.