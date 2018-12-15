حكومة الشارقة تستحوذ على حصة في بنك الاستثمار

المصدر: دبي - رويترز

قال بنك الاستثمار إن حكومة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في البنك، في خطوة يقول البنك إنها ستساعد في تأمين نموه المستقبلي.

وأضاف البنك، المملوك حالياً بنسبة 15.5% للمجموعة الدولية الخاصة ومقرها الشارقة، إن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمراً استراتيجياً في البنك. ولم يفصح البنك عن حجم الحصة أو قيمة استثمار الحكومة.

وتابع: «يرى بنك الاستثمار وحكومة الشارقة أن ضخ الأخيرة لرأسمال هو أفضل خيار لتمكين البنك من مواصلة النمو والازدهار».

وأضاف أن الاستثمار مرهون بموافقة الهيئات التنظيمية والمساهمين.

ولم يذكر البنك ما إذا كان الاستثمار مرتبطاً باندماج محتمل بين بنك الاستثمار وبنك الشارقة، الذي تحوز فيه الحكومة حصة نسبتها 17.2%.

وقالت مصادر لرويترز إن محادثات بين بنكي الشارقة والاستثمار بشأن اندماج بدأت العام الماضي. وقال البنك إن استثمار حكومة الشارقة في البنك سيتم استناداً إلى معايير تجارية.