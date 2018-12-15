بحث الاستثمار مع 30 شركة أميركية

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل مكتب التنمية الاقتصادية التابع لحاكم ولاية «يوتا» الأميركية سعود النويس، الملحق التجاري بسفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة وجوناثان جارون، مدير الشؤون التجارية بالسفارة، خلال جولة عمل بالولاية التقيا خلالها بممثلي أكثر من 30 شركة من شركات «يوتا» المتخصصة في قطاعات متنوعة، منها الطاقة والصناعات الحيوية.

وأكد موقع «يوتا بوليسي» الشبكي المعني بشؤون الولاية أن هذه الزيارة عكست اهتمام الإمارات بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. مشيراً إلى أن الزيارة ركزت على التعرف إلى فرص الاستثمار والتجارة المفيدة للبلدين.

ووصف المكتب دولة الإمارات بأنها من أفضل الوجهات لاستقطاب الاستثمار للولاية، خاصة في بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة في «يوتا»، ومنها قطاع الشركات المتخصصة في العلوم الحيوية. وأوضح أن الإمارات تضطلع بدور بوابة التجارة إلى منطقة الشرق الأوسط، وقد تجاوزت قيمة صادراتها من الولايات المتحدة خلال العام الماضي 20 مليار دولار.