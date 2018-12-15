«أم أس دي» تفوز بجائزتين حول التنوّع في مكان العمل

المصدر: دبي - البيان

فازت «أم أس دي» بجائزتي الشركة الأكثر ملاءمة للمرأة وأفضل مبادرة في التنوع والإدماج في مكان العمل، وذلك ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش منتدى المرأة القيادية الاقتصادي الذي أقيم مؤخراً في دبي بدعم من وزارة الاقتصاد في الإمارات.

تنوع

وقال مازن التاروتي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة أم أس دي بمنطقة الخليج: «يكمن التنوع الذي تتميز به شركة أم أس دي في جوهر ما نقوم به، ليس فقط في هذه المنطقة، بل في جميع أنحاء العالم. نحن ندرك أن التنوع هو عنصرٌ أساسي لتعزيز الابتكار والنجاح على المدى الطويل، ما يتيح لنا خدمة مرضانا وعملائنا بشكل أكثر فعالية. نقدم دعمنا الكامل لمنتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي، ونثني على جهودهم الكبيرة في تعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والإدماج في أماكن العمل. إنه لشرف كبير لنا الحصول على هذه الجوائز من منتدى مميز كهذا».

منافع

من جهتها، قالت فيرونيكا أونيشينكو، مديرة الموارد البشرية في شركة أم أس دي بمنطقة الخليج: «يساهم امتلاك قوة عمل متنوعة بتقديم منافع عديدة لجميع الشركات. وينطوي تمكين القوى العاملة على تشجيع الموظفين لتقديم أفكارهم، ولا يمكن تحقيق هذا إلا عبر تعزيز مناخ عمل يشعر فيه جميع الموظفين بأنهم أشخاص مرحب بهم في الشركة.

ونحن في أم أس دي، نعتمد على هذا المفهوم بشكل أساسي في عملنا. إن التكريم الذي حصلنا عليه في منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي هو خير دليل على الجهود التي نبذلها لدعم التنوع والإدماج داخل الشركة».

وحصلت شركة أم أس دي الخليج على المركز الثاني في فئة «الشركة الأكثر ملاءمةً للمرأة» نظراً للدور الذي لعبته مبادرات الشركة في إطار شبكة «أم أس دي للمرأة»، التي تعد شبكة اجتماعية مخصصة للنساء وتدعمهن من أجل التواصل مع بعضهن البعض بشكل إيجابي والعمل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة عمل شاملة.