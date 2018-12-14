«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق خدمة الإبلاغ عن المنافسة غير العادلة 2019

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن إطلاق أول خدمة من نوعها للإبلاغ عن المنافسة غير العادلة في القطاعين التجاري والصناعي برأس الخيمة، مع بداية العام 2019. جاء ذلك خلال تكريم جريدة «البيان» أفضل شريك إعلامي للدائرة ضمن الحفل السنوي للدائرة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين لعام 2018، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات في فندق جاردن ان رأس الخيمة.

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وقال النقبي لـ«البيان الاقتصادي»: إن الدائرة بصدد إطلاق خدمة الإبلاغ عن المنافسة غير العادلة في سوق رأس الخيمة، والتي يقوم بها الأشخاص غير المرخصين بمنافسة الجهات المرخصة، والتي تضر بقطاعي الأعمال والإيرادات، مع تخصيص خط ساخن لاستلام البلاغات والصور التي تثبت مخالفات البيع والترويج، بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق المنشآت المرخصة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديد تنص على اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع المخالفة على تلك الفئة من التجار غير المرخصين والتي تصل إلى 5 آلاف درهم، وفي حال تكرارها يتم تحويلهم إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تسهم في حفظ حقوق أنشطة المشاريع التجارية وخاصة الصغيرة في رأس الخيمة.

وأكد النقبي، أن حصول جريدة «البيان» على أفضل شريك إعلامي بفئة الصحافة ضمن الحفل السنوي للشركاء الاستراتيجيين لعام 2018، يأتي نتيجة طبيعية لجهودها وإسهاماتها في تحقيق إنجازات الدائرة وأهدافها ومبادراتها، مشيراً إلى أن تكريم الشركاء الاستراتيجيين يمثل تقديراً لجهودهم المخلصة وتعاونهم اللا محدود والمطلق الذي ساعد على دفع عجلة التطوير والتميز في رأس الخيمة.