زوار «دناتا» يجربون أجواء الشتاء الإنجليزي في دبي مول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دناتا للسفريات» عن توفير فرصة فريدة لزوار متجرها في دبي مول تتيح لهم إمكانية الانغماس في عالم من المغامرات والأنشطة الشتوية المستوحاة من مدن وريف إنجلترا.

ونقلت «دناتا للسفريات» كشك هاتف أحمر تقليدياً من شوارع المملكة المتحدة إلى متجر السفر الوحيد في أكبر مول تجاري في دبي بهدف خلق تجربة مميزة للمتسوقين.

وتبدأ المغامرة عندما يدخل الزوار عبر باب كشك الهاتف إلى عالم تكسوه الثلوج بدلاً من الرمال الصحراوية. ويفصل الباب بين أفق دبي من جهة والمشاهد التقليدية في إنجلترا من جهة أخرى التي تصور أشجاراً مغطاة بالثلوج.

وقالت إميلي وليامز، رئيسة قسم التجزئة في دناتا للسفريات: «إن نقل تجربة إنجلترا إلى دبي يعد تجربة فريدة، خصوصاً أن هذه الوجهة هي واحدة من أبرز وجهات المسافرين من الإمارات».