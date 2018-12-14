غرفة الشارقة تعرّف مجتمع الأعمال بأساسيات ضريبة القيمة المضافة

المصدر: الشارقة ــ البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل تعريفية بعنوان «أساسيات ضريبة القيمة المضافة»، بحضور أكثر من 100 من ممثلي مجتمع الأعمال وشركات تجارية وصناعية عاملة في إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع غرف الإمارات وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين. وجاء تنظيم الورشة التي حضرها محمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وعدد من مديري الغرفة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، من أجل تعزيز التزام مجتمع الأعمال المحلي بقانون القيمة المضافة، وزيادة كفاءة تطبيقها، وتحقيق الخدمة الأمثل للمتعاملين، بما يحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، ويسهم في تعزيز المنظومة المالية لحكومة الشارقة.

واستعرضت الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة أمس وقدّمها الخبير والمستشار المالي الدكتور عبدالله العوضي، تعريف ضریبة القیمة المضافة وآلیة تطبیقها، والفروقات بین أنواع الضرائب المختلفة (القیمة المضافة ـ المبیعات - الانتقائیة)، وأهمیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة وتأثیرها الاقتصادي، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منها.

وقال مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إن تنظيم هذه الورشة التعريفية بأساسيات قانون ضريبة القيمة المضافة لكافة القطاعات الاقتصادية التي ينطبق عليها هذا القانون، يأتي حرصاً من الغرفة وترجمة لرسالتها في أن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية الدائمة لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في إمارة الشارقة.

وقدّم الدكتور عبدالله العوضي شرحاً تفصيلياً حول أنواع الأعمال التجاریة التي تطبق علیها الضریبة وطریقة استعدادها للتطبیق، موضحاً الفرق بین ضریبة القیمة المضافة والرسوم الجمركیة. كما تناول طریقة معالجة الضریبة محاسبیاً والإقرار الضریبي، مبيناً شروط استرداد ضریبة القیمة المضافة، والحالات التي تؤدي إلى الغرامات والعقوبات.