افتتاح «دبي هيلز بارك» قريباً

المصدر: دبي ـ البيان

تشهد دبي قريباً افتتاح «دبي هيلز بارك» ضمن «دبي هيلز استيت»، والذي سيغدو إحدى أجمل وجهات الهواء الطلق في دبي. ويعد «دبي هيلز استيت»، الواقع على تقاطع شارعي الخيل وأم سقيم، أحد أكبر مشاريع المجمّعات العقارية في دبي، ويتمتع بإطلالات على الأفق العمراني لمدينة دبي، فضلاً عن مرافقه مثل «دبي هيلز بارك»، و«دبي هيلز مول»، وملعب للغولف، وغيرها الكثير. كما يقدّم العديد من المشاريع السكنية للمستثمرين مع عائدات قوية متوقعة على الاستثمار، فيما يستفيد المستأجرون من أسلوب حياة مريح في قلب المدينة.

وستصبح المساكن المجاورة لـ«دبي هيلز بارك»، الواقعة على بعد 15 دقيقة فقط من «وسط مدينة دبي»، جاهزة تماماً للترحيب بأول قاطنيها في مطلع عام 2019. وستسهم الحديقة في تحسين نوعية المعيشة لقاطني هذه المساكن.

ويمتد «دبي هيلز بارك» على مساحة 180 ألف متر مربع تقريباً، أي ما يعادل 4 أضعاف مساحة ميدان «بلاس دو ليتوال» في باريس. وسيحظى المقيمون في «دبي هيلز استيت» بملاذ مريح على بعد دقائق فقط من منازلهم.