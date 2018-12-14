محطة دادجون لطاقة الرياح توقع اتفاقية إعادة تمويل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مطورو محطة دادجون لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، والتي تعد أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم باستطاعة 402 ميجاواط، توقيع وتسعير سندات الطرح الخاص التي ستقوم بإعادة تمويل القرض الحالي للمشروع، ومن المتوقع إغلاق التمويل الأسبوع المقبل. تم الانتهاء من الترتيبات المالية لإجراء عملية التمويل الأولى لمحطة دادجون في مايو 2016.

ويتكون قرض إعادة التمويل من نحو 1.27 مليار جنيه إسترليني من السندات الآجلة الممتازة التي تشمل سندات بنوك تجارية بقيمة 561 مليون جنيه استرليني واكتتاباً خاصاً على سندات مغطاة ممتازة (سندات مضمونة رأس المال) بقيمة 706 ملايين مستحقة الدفع في يونيو 2032. وحقق كل نوع من السندات نسبة اكتتاب أكبر من المطروح، مما يظهر أنه ينطوي على مميزات ائتمانية قوية ويعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين. وسيتم تحديد سندات البنوك التجارية عند إغلاق عملية التمويل والتأكد من نسب الفائدة.

وحصلت السندات على تصنيف «A-» من وكالة «فيتش» (مبدئياً)، ما يعكس كفاءة وفعالية أداء محطة دادجون. ويشتمل التمويل أيضاً على تسهيلات إضافية بقيمة 150 مليون جنيه استرليني تقريباً على شكل تعهدات بنوك تجارية.

وتضم لائحة المنظمين الرئيسيين للتمويل «بنك بي إن بي باريباس فورتيس اس.ايه/‏ان.في»، و«بنك دي بي اس (هونغ كونغ) المحدود»، و«بنك دي ان بي ايه اس ايه»، و«بنك ام يو اف جيه المحدود»، و«بنك سكاندينافيسكا انسكليدا ايه بي»، و«سوسيتيه جنرال (فرع لندن)»، و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي للخدمات المصرفية (فرع لندن)»، و«بنك نورينشوكين». في حين تضم لائحة أسماء المستثمرين في السندات حسابات من أهم المؤسسات البريطانية والأميركية من ضمنها، «أفيفا انفسترز»، و«ألبرتا انفستمنت مانجمنت كوربوريشن»، و«ال جي آي ام»، و«مانيولايف»، و«بارينجس»، و«ام آند جي انفستمنتس»، و«نيوفين»، و«بنشن انشورانس كوربوريشن»، و«روثيساي لايف»، و«سيمنز بنك»، و«إكوينور بنشن فاند».

وتشمل الجهات الاستشارية المشاركة في مشروع التمويل «لينكلاترز آند ألن آند أوفري» التي تولت الاستشارات القانونية.

التزام

وأكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» التزام «مصدر» بدعم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وأشار إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لشركة «مصدر» في المملكة المتحدة تفوق الجيجاواط، ما يكفي لتزويد نحو مليون منزل بالطاقة النظيفة.