إنتاج «دانة غاز» يتجاوز 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت دانة غاز ارتفاع معدل إنتاج المجموعة إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً منذ 19 نوفمبر. وتأتي هذه الزيادة نتيجة إتمام مشروع التوسعة والتطوير، الذي نفذته الشركة في إقليم كردستان العراق، بهدف رفع معدل إنتاجها اليومي من الغاز والمكثفات.

وتتواجد العمليات الرئيسة لشركة «دانة غاز» في كل من إقليم كردستان العراق ومصر، حيث أدى حفر بئر بلسم 8 ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل إلى المساهمة بشكل إضافي في رفع الإنتاج الكلي للمجموعة بشكل كبير ليتجاوز حالياً عتبة الـ 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والذي بلغ 62,250 برميل نفط مكافئ يومياً.

وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: يمثل نجاحنا في رفع إجمالي إنتاجنا إلى أكثر من 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً إنجازاً كبيراً يُحسب للشركة. وجاء الإنجاز ثمرة الجهود الدؤوبة والتخطيط المتواصل، فقد كنا قد أعلنا بداية هذا العام عن برنامج حفر في مصر ومشروع للتوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق بما من شأنه زيادة إنتاجنا بشكل كبير.

ونحن فخورون بنجاحنا في تنفيذ كلا المشروعين في الوقت المحدد، حيث ستسهم زيادة الإنتاج في تعويض انخفاض أسعار النفط، والتي أثرت على صناعة النفط في الربع الماضي، إضافة إلى دعم نمو إيراداتنا وصافي أرباحنا للسنة المالية 2018 وما بعدها.

وأضاف: نتطلع بحماس إلى المستقبل بعيد الأمد وللإمكانات الهائلة لأصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق. ونُحضِّر حالياً للمزيد من الاستثمارات، التي نهدف من خلالها لمضاعفة معدل إنتاجنا الحالي إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة معدل إنتاجنا من المكثفات إلى 36,000 برميل يومياً ورفع معدل إنتاجنا من الغاز البترولي المسال إلى 1200 طن متري يومياً.

الربع الرابع

وخلال الربع الرابع من العام 2018، أكملت «دانة غاز مصر» أعمال حفر وربط بئر بلسم 8 قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المخصصة، ليضيف هذا البئر ما يزيد على 5,000 برميل نفط مكافئ يومياً إلى إجمالي إنتاج الشركة.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت الشركة عن زيادة حجم إنتاجها بنسبة 30% في حقل خور مور الذي تشغله بشكل مشترك بالنيابة عن «بيرل بتروليوم». وشملت أعمال التوسعة في مصنع معالجة الغاز سلسلة من الإضافات والتعديلات من أجل تطويره وتحديثه، حيث أسهم ذلك في رفع طاقته الإنتاجية من 305 إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى أكثر من 15,000 برميل من المكثفات يومياً.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في إضافة 50 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات السنوية للشركة من دون زيادة تذكر في التكاليف التشغيلية. وكانت الشركة أعلنت مؤخراً عن تحقيق نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام 2018، حيث ارتفع صافي أرباحها إلى 41 مليون دولار (149 مليون درهم).