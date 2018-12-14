الأسهم تضيف 5.5 مليارات إلى مكاسبها وقفزة للسيولة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية إضافة المزيد من المكاسب بعدما ربحت في ختام جلسة أمس ما يربو على 5.5 مليارات درهم بدعم الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك وسط قفزة في السيولة مع تخطيها 2.2 مليار درهم بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «أبوظبي الأول».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.99% أو ما يعادل 25.6 نقطة ليغلق عند 2599.05 نقطة مع اقترابه من حاجز 2600 نقطة مع صعود أسهم العقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 23.97 نقطة أو ما نسبته 0.5% ليصل إلى 4861.54 نقطة نتيجة صعود أسهم العقار والاتصالات والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين أمس إلى 1.24 مليار درهم منها 1.96 مليار في أبوظبي و274.6 مليوناً في دبي، وجرى تداول 569.2 مليون سهم منها 189.7 مليوناً في أبوظبي و379.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5025 صفقة. وتأتي القفزة في السيولة بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «بنك أبوظبي الأول» لعدد 128 مليون سهم بقيمة 1.79 مليار درهم.

سوق دبي

وجاء ارتفاع سوق دبي مع صعود قطاع العقار بنسبة 1.54% بدعم مكاسب «إعمار للتطوير» 7.5% و«الاتحاد» 7.4% و«ديار» 5.9% و«داماك» 2.3% و«إعمار مولز» 1.7%، مع استقرار «أرابتك» وتراجع «إعمار العقارية» 0.46% بفعل جني الأرباح. وعزز الصعود أيضاً ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 2.66% بدعم نمو «سوق دبي المالي» 4.8% و«دبي للاستثمار» 2.3%، فيما زاد قطاع النقل بنسبة 1.17% نتيجة صعود «أرامكس» 2.39% مع استقرار «العربية للطيران» وتراجع «الخليج للملاحة» 0.8%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على التداولات بسيولة 82.3 مليون درهم، تلاه «جي أف اتش» مستقطباً نحو 31.49 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 30.7 مليون درهم. وكان «دي إكس بي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.4%، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر تراجعاً بنحو 8.03%.

سوق أبوظبي

وجاء صعود سوق العاصمة مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 4.29% بدعم مكاسب «الدار العقارية» 5.23% فيما تراجع «إشراق العقارية» 0.97%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ودعم مكاسب السوق أيضاً ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 5.1% مع صعود «دانة غاز» 8.4% و«طاقة» 4.3% في مقابل هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.43%. وأغلق قطاع البنوك على شبه استقرار مع صعود «الاتحاد الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 3.2% و1.23% و1.01% على التوالي، بينما هبط «أبوظبي الأول» بنحو 0.29%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 60.4 مليون درهم من دون احتساب الصفقتين الكبيرتين، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 22.9 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 20.9%. وكان سهم «دانة غاز» الأكثر ارتفاعاً فيما كان سهم «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.23%.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوستي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.95% إلى 3100.51 نقطة بعد التداول على 716.18 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون دولار. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 13.5 ألف عقد بقيمة 2.05 مليون درهم من خلال 35 عملية وارتفعت عقود «دي إكس بي» 10.4% و«الدار» 5.2% و«سوق دبي» 4.8% و«دبي للاستثمار» 2.3% و«أبوظبي التجاري» 1.22%.

توعية

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع: إن بعض المضاربين يسعون، أحياناً، لاستغلال وسائل الإعلام في توجيه السوق لمصلحتهم الخاصة عبر تقديم توقعات لأسعار الأسهم دون الاستناد إلى تحليلات مالية موضوعية، لا تعتمد على توقعات مذاعة أو منشورة ما لم تدْعَمُها آراء لمحللين محايدين مشهود لهم بالنزاهة ومعتمدين لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة ماركة استقالة بونويت لامونيري من منصبه كرئيس تنفيذي لأسباب شخصية، مشيرة إلى أنه لم يعد يعمل لدى الشركة، وأوضحت أنه حتى تعيين بديل، فإن إدارة الشركة ستستمر تحت إشراف مجلس الإدارة.

ـــ دعت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية المساهمين لحضور الجمعية العمومية 30 ديسمبر الجاري للنظر في قرار استمرار النشاط أو حل الشركة قبل الأجل المحدد لها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأسمالها المصدر، وخطة معالجة الخسائر وإقرارها من المساهمين.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الثلاثاء المقبل اجتماعاً لمجلس الإدارة لمناقشة أعمال اعتيادية.

ـــ وافقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت رأس الخيمة» على انتخاب عضو مجلس إدارة هو سعيد سيف المهيري.

ـــ قرر مجلس إدارة شركة «دار التمويل» تأجيل قرار التصرف بالأسهم المشتراة سابقاً ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم إلى حين انتهاء المهلة القانونية لذلك، وذلك وفقاً لإفصاح لسوق أبوظبي المالي.

ـــ أعلنت شركة «إشراق العقارية» شراء مليوني سهم من أسهمها أول من أمس وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، مشيرة إلى أن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.513 درهم للسهم في كل صفقة.