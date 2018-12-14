استثمارات الإمارات في كازاخستان تتجاوز ملياري دولار

المصدر: دبي- عمرو عادل

قال ماديار مينيلبيكوف القنصل العام لدولة كازاخستان في دبي، إن قيمة الاستثمارات الإماراتية في بلاده تتجاوز الملياري دولار موزعةً على عدة قطاعات أبرزها الخدمات المالية والمصرفية، القطاع العقاري، الموانئ، الخدمات الصحية، النفط والغاز، الإنشاءات، الزراعة، والطاقة.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي لمركز أستانا المالي الدولي بدبي أمس إن عدد الشركات الإماراتية في كازاخستان وصل إلى 34 شركة من أبرزها مبادلة للنفط والغاز، موانئ دبي العالمية، مصرف الهلال، واينوك.

ولفت إلى أن مركز أستانا يرتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي تمتد حتى عام 2020، لافتاً إلى أن المركز يستهدف جذب المزيد من الشركات الإماراتية للانضمام بعد جذبه 100 شركة المنضوية تحت المركز حيث تصل حصة الشركات الأجنبية إلى 30%، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 250 شركة خلال العام المقبل و500 شركة بحلول 2020.

وأوضح القنصل العام أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخري بين مركز أستانا ومؤسسات مالية إماراتية عملاقة بما في ذلك مركز أبوظبي المالي العالمي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى انه تم عقد محادثات مع بورصة ناسداك دبي بالإضافة إلى بورصات أخرى عالمية لتأسيس بورصة فائقة التكنولوجيا.

وقال إن المركز المالي في أستانا يقدم جملة من التسهيلات إلى الشركات الأجنبية بما في ذلك الشركات الإماراتية مثل إعفاء من الرسوم والضرائب لغاية العام 2066 فضلاً عن تسهيلات التأشيرة، مشيراً إلى أن بلاده تستهدف تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي مستعينة بتجربة دبي.

وتوقع ارتفاع أعداد السياح الكازاخستانيين لدبي إلى 200 ألف سائح بنهاية العام الجاري مع إعفاء المواطنين الكازاخستانيين من التأشيرة المسبقة، لافتاً إلى أن أعداد العام الماضي بلغت 100 ألف سائح كازاخي زاروا الإمارة.

ومن جهتها، قالت ميكايلا مولدوفينو، مدير مساعد في سلطة تسوية المنازعات بمركز دبي المالي العالمي، إن مركز أستانا استعان بتجربة مركز دبي المالي في مواصلة تطوير نظامه القانوني والتنظيمي، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتدريب بهدف العمل في إطار قواعد مشابهة لما هو سائد في المراكز المالية الدولية الأخرى في العالم.